رشا أبو شقرة: زخم كبير في الموضوعات والأفكار المطروحة بالحوار الوطني

قالت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك تنوع هائل يناقش في موضوع يهم الأسرة المصرية، والتنوع الهائل يضم تشريعيين وتنفيذيين وخبراء في التعليم وطلاب، ومناقشة القانون في الحوار الوطنى سيكون إنجازا في الحقيقة.



وأضافت خلال تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة:" مناقشة مشروع قانون في الحوار الوطنى قبل مجلس النواب، يؤكد حرص القيادة السياسية على تناوله من كافة الأطراف.



وأكملت:"هناك زخم كبير في الموضوعات والأفكار، كما أن هناك أطروحات كثيرة لتطوير التعليم، وتطوير الجامعات التكنولوجية، وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، ونتحدث عن مستقبل كبير ينتظر عدد كبير من الطلاب المصريين الذى يربطهم بسوق العمل، ونحن نحتاج إلى التطوير في الجامعات لأنه اصبح لدينا تخصصات كثيرة لا يحتاجها سوق العمل، كما ناقشنا أهمية الابتمار وتطوير المعامل والمدارس والقضايا الخاصة بالمعلم، وتحسين ظروفه المعيشية لأنه يحمل رسالة هامة جدا في نفوس الأجيال، والاهتمام بالطلاب الموهوبين وكيفية تنمية مواهبهم والتنافس بهم دوليا.

