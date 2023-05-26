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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 21% على جوال OPPO A17K في السعودية

Oppo A17k
Oppo A17k

مع اقتراب فصل الصيف رسميا، تبدأ منصات التجارة الإلكترونية في تقديم عروض الصيف المغرية، خاصة مع الجوالات الذكية باهظة الثمن، ستجد خصومات كبيرة على هواتف من علامات تجارية شهيرة، وهو ما يعتبر صفقة رابحة.

تقدم منصة أمازون السعودية خصما 21% على جوال  أوبو  A17K ثنائي الشريحة الذي أصبح يباع بسعر 420 ريالا سعوديا فقط، مع تكوين الذاكرة وسعة التخزين 3 جيجابايت رام و64 جيجابايت روم. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" تفاصيل الجهاز.

Oppo A17k

مواصفات Oppo A17k

يأتي مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.56 بوصة، دقة وضوح 720x1612 بيكسل، كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، مع درجة سطوع قياسية 480 شمعة لكل متر مربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 83.3% مع زجاج واق من Panda Glass

يتم تشغيل جوال  أوبو  من خلال معالج وحدة مركزية من ميدياتك مجموعة شرائح MT6765 Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 جيجابايت روم يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC

يحزم جوال  أوبو  بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.1، مع أبعاد طول 164.2 ملم وعرض 75.6 ملم وسمك 8.3 ملم، ووزن إجمالي 189 جم، كما أنه يأتي بتصنيف IPX4 المقاوم للماء.

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بالنسبة لإمكانيات التصوير، نجد في اللوحة الخلفية من جوال أوبو كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.0 مع فلاش ليد وتصوير بانورامي، وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 مع قدرة على تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 ميجابيكسل و30 إطار في الثانية.

يدعم الهاتف اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band وبلوتوث 5.3, A2DP, LE, aptX HD وتحديد الموقع الجغرافي GPS بالإضافة إلى نظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, BDS, GALILEO.

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