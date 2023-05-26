بفستان جريء.. صديقة كريستيانو رونالدو تثير ضجة بهذه الإطلالة

حرصت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، علي مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

بدت جورجينا بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان جريء مجسم، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.



يذكر ان رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.