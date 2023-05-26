عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفستان جريء.. صديقة كريستيانو رونالدو تثير ضجة بهذه الإطلالة

جورجينا
جورجينا

حرصت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، علي مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

بدت جورجينا بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان جريء مجسم، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.


يذكر ان رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

IMG_٢٠٢٣٠٥٢٥_١٧٢٥٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٥_١٧٢٥٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٥_١٧٢٤٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٥_١٧٢٤٥٣
فستان جرئ جورجينا رودريجز أحدث إطلالات البرتغالي كريستيانو رونالدو رونالدو وجورجينا صديقة كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

قرار سعودي عاجل بشأن مطار سفنكس المصري

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

لبنان.. تصريح عاجل من نصر الله ينذر بنشوب حرب كبري مع إسرائيل

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

ترشيحاتنا

أمريكا تفرض عقوبات على رئيس فاجنر في مالي

سفير مصر بطرابلس يرحب بالبيان الصادر عن "٦+٦" حول الموضوعات الليبية العالقة

يعاني من ضغط المباريات.. نجم الأهلي السابق يكشف سر إصابة الشناوي

روسيا تطالب بحلول بديلة لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أول شخص اتقدملى.. البلوجر سارة تعلن خطوبتها: "ربنا بيعوض"

فرص للدراسة خارج مصر .. تعرف على تفاصيل التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صديق عمرها.. شاهد | صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

قميص شبك وعقد لولي.. أحمد سعد وشقيقه يثيران الجدل عبر السوشيال ميديا

إصابة نجم شهير بالشلل.. معلومات صادمة عن المرض

ملابس حريمي .. نجوم أثاروا الجدل بإطلالتهم الغريبة | محمد رمضان الأبرز

فيديو

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ