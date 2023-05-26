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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الرحيل بشروطها الخاصة..فيديو لجدة عارضة أزياء شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

 موجة من الجدل بين مؤيد ومتعاطف أثارتها جدة عارضة أزياء تدعى بـ "بابي" وتعد مصابة بسرطان فتاك وقد جاءت أغلب التعليقات بين معارض ومنتقد لما تقوم به الشابة التي يتابعها الآلاف على تيك توك.

وقد ظهرت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت آلي تيت كاتلرفي أحدى مقاطع الفيديو المصورة القصيرة على تطبيق تويتر، وهي تصطحب جدتها وذلك لتناول العشاء وذلك للمرة الأخيرة لتعلن و توثق خطة جدتها ورحلتها نحو الموت أو يعرف بالقتل الرحيم، أي الموت بمساعدة طبية.

وقد حصد المقطع حوالي 12 مليون مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب.

وأكدت الجدة في الفيديو أنها جاءت بهدوء، وتود الخروج بهدوء ولا تريد أن تشعر بالمعاناة  في لحظاتها الأخيرة وقررت الرحيل بشروطها الخاصة.

عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت مقاطع الفيديو

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