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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر عمل برجر بالدجاج على طريقة كنتاكي

صدى البلد

تحتاج ربات المنزل الي اكلات سريعة لتحضيرها وغير مكلفة ونقدم لكي اليوم  برجر بالدجاج على طريقة كنتاكي 

المقادير:
بالنسبة للدجاج المقلي
- صدر دجاج
- توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- ملعقة كبيرة عصير ليمون
- حليب

لقلي الدجاج
- كوبين دقيق
- توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- 2 ملاعق كبيرة نشا الذرة
- ماء

بالنسبة للصلصة
- مايونيز 

 


- توابل : ملح، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- بصل مفروم ناعم
- مخلل الخيار مفروم ناعم
- ملعقة صغيرة خل
- ملعقة صغيرة خردل

بالنسبة للبطاطس في الفرن
- بطاطس
توابل : ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، ثوم بودرة
- زيت

لعمل البرجر
- بصل
- طماطم
- ديك رومي مدخن (اختياري)
- شرائح الجبن
- خس

طريقة التحضير 

 


يخلط صدور دجاج و التوابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- ملعقة كبيرة عصير ليمون مع بعضها في الخلاط 

 

تخرج الكمية وتشكل علي هيئة اقراص وتوضع في الثلاجة لمدة ٣ ساعات  

ونحضر كوبين دقيق مع توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- 2 ملاعق كبيرة نشا الذرة والماء ونضع بها اقراص البرجر ثم تقلي في زيت غزير ساخن جدا 
 

 

برجر دجاج طريقة برجر دجاج برجر البرجر صدور دجاج

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