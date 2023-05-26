سر عمل برجر بالدجاج على طريقة كنتاكي

تحتاج ربات المنزل الي اكلات سريعة لتحضيرها وغير مكلفة ونقدم لكي اليوم برجر بالدجاج على طريقة كنتاكي
المقادير:
بالنسبة للدجاج المقلي
- صدر دجاج
- توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- ملعقة كبيرة عصير ليمون
- حليب
لقلي الدجاج
- كوبين دقيق
- توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- 2 ملاعق كبيرة نشا الذرة
- ماء
بالنسبة للصلصة
- مايونيز
- توابل : ملح، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- بصل مفروم ناعم
- مخلل الخيار مفروم ناعم
- ملعقة صغيرة خل
- ملعقة صغيرة خردل
بالنسبة للبطاطس في الفرن
- بطاطس
توابل : ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، ثوم بودرة
- زيت
لعمل البرجر
- بصل
- طماطم
- ديك رومي مدخن (اختياري)
- شرائح الجبن
- خس
طريقة التحضير
يخلط صدور دجاج و التوابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- ملعقة كبيرة عصير ليمون مع بعضها في الخلاط
تخرج الكمية وتشكل علي هيئة اقراص وتوضع في الثلاجة لمدة ٣ ساعات
ونحضر كوبين دقيق مع توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر
- 2 ملاعق كبيرة نشا الذرة والماء ونضع بها اقراص البرجر ثم تقلي في زيت غزير ساخن جدا