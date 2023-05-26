سر عمل برجر بالدجاج على طريقة كنتاكي

تحتاج ربات المنزل الي اكلات سريعة لتحضيرها وغير مكلفة ونقدم لكي اليوم برجر بالدجاج على طريقة كنتاكي

المقادير:

بالنسبة للدجاج المقلي

- صدر دجاج

- توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر

- ملعقة كبيرة عصير ليمون

- حليب

لقلي الدجاج

- كوبين دقيق

- توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر

- 2 ملاعق كبيرة نشا الذرة

- ماء

بالنسبة للصلصة

- مايونيز



- توابل : ملح، ثوم بودرة، فلفل أحمر

- بصل مفروم ناعم

- مخلل الخيار مفروم ناعم

- ملعقة صغيرة خل

- ملعقة صغيرة خردل

بالنسبة للبطاطس في الفرن

- بطاطس

توابل : ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، ثوم بودرة

- زيت

لعمل البرجر

- بصل

- طماطم

- ديك رومي مدخن (اختياري)

- شرائح الجبن

- خس

طريقة التحضير



يخلط صدور دجاج و التوابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر

- ملعقة كبيرة عصير ليمون مع بعضها في الخلاط

تخرج الكمية وتشكل علي هيئة اقراص وتوضع في الثلاجة لمدة ٣ ساعات

ونحضر كوبين دقيق مع توابل : ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة، فلفل أحمر

- 2 ملاعق كبيرة نشا الذرة والماء ونضع بها اقراص البرجر ثم تقلي في زيت غزير ساخن جدا

