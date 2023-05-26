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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

خطوبة البلوجر سارة
خطوبة البلوجر سارة محمد

بعد أشهر من الحزن والمعاناة على فقدانها عينها وخطيبها.. تجاوزت البلوجر سارة محمد أزمتها بإعلان خطوبتها لكن هذه المرة ليس من خطيبها السابق ولكن من خطيبها الأول.. فما القصة؟

وتصدرت البلوجر سارة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما تعرضت لحادث، فقدت على إثره بصرها، وكذا خطيبها الذي تخلى عنها في محنتها.

خطوبة البلوجر سارة محمد

لم تدم معاناة البلوجر سارة محمد طويلا، حيث أعلنت أمس الخميس وبعد أشهر قليلة من الحادثة، عن خطوبتها من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و“انستجرام”.

وكتبت سارة محمد عبر حسابها: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص أتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا ليا خلاص قرينا الفاتحة".

خطوبة البلوجر سارة محمد 
خطوبة البلوجر سارة محمد 
خطيب البلوجر سارة محمد 

جاءت الخطوبة بعد أيام من نشر البلوجر سارة، فيديو يوثق تركيبها عين صناعية، مكان عينها التي دمرت، نتيجة الحادث الذي تعرضت له مع خطيبها السابق.

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حادثة البلوجر سارة محمد وخطيبها

شهد نهاية فبراير الماضي، تعرض البلوجر سارة محمد وخطيبها إلى إطلاق نار بطريقة مروعة على الطريق الصحراوي من قِبل مجهولين بهدف سرقة السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بالإسكندرية.

حاولت سارة حماية خطيبها لتصاب بالطلق الناري بدلا منه، وهذا ما جعلها تصاب بإصابات بالغة، حيث أكد الأطباء أن الإصابات أدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر نتيجة تدمر أنسجة العين وكل هذه الإصابات بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا إطلاق النار في عينها.

وقد خضعت البلوجر سارة لعدة عمليات جراحية في المخ والعين، وغيرها من العمليات الأخرى أخرها تركيب عين زجاجية لتعويض مظهر عينيها السابقتين.

أزمة البلوجر سارة محمد وخطيبها

ظهرت البلوجر سارة محمد عقب الحادث في أكثر من فيديو "بث مباشر" تشكو فيه من خطيبها السابق وهي منهارة من البكاء بعدما تخلى عنها في محنتها وتركها رغم اتفاقهما على الزواج قبل الحادثة.

وقالت سارة في أحد الفيديوهات: «الشخص دا اللي كان خطيبي بيهددني، وبيقولي احترمي مرضك عشان خاطر لما الناس سألتني هو أنتي رجعتي لحياتك القديمة قولتلهم هرجع لحد اتخلى عني؟».  

وتابعت: «اتعرضت منه لسب ولكل حاجة مش كويسة بس كل مرة كنت بتنازل عشان خاطر أنا بعز أهله.. بعد كل اللي حصلي بيقولي أنتي بتدعي المرض، وبيهددني وبيقولي متجيبيش سيرتي عندك».

بدوره قال مصطفى خطيب البلوجر سارة محمد في مداخلة هاتفيه مع الإعلامية ريهام سعيد: «أنا من وقت الحادثة في المباحث ومشغول، وأنا طلعت البيت أكتر من مرة بس أهلها رفضوا الزيارة وكل يوم بكلم والدها، وإحنا هنكمل الخطوبة عادي وهنجيب الدبل، بس مش وقته إننا نكتب كتاب، وأهم حاجة اطمن على سارة والفرح خلال 6 شهور».

فيما كذب والد البلوجر سارة، حديث خطيبها مؤكدا أنه لم يزرها سوى مرة واحد عقب الحادثة ولا يتصل بها يوميا كما قال للاطمئنان عليها، وهو ما أكدته سارة بعد ذلك في فيديوهاته لتنتهي العلاقة بين الطرفين نهائيا.

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