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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإجابات مدعومة بمقاطع فيديو.. تيك توك تختبر روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي

تيك توك
تيك توك

تختبر منصة تيك توك TikTok، نسختها الخاصة من روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي AI، تطلق عليه اسم Tako.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يخضع ربوت الدردشة الجديد من تيك توك Tako، لاختبارات محدودة في أسواق محددة ، حيث سيظهر على الجانب الأيمن من واجهة TikTok الرئيسية، أعلى ملف تعريف المستخدم وأزرار أخرى للإعجابات والتعليقات والإشارات المرجعية.

 

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تيك توك تختبر روبوت الدردشة Tako بهذه الدول

وبمجرد النقر عليه، تفتح شاشة للدردشة يمكن للمستخدمين طرح أسئلة متنوعة على Tako حول الفيديو باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية أو اكتشاف محتوى جديد عن طريق طلب التوصيات.

روبوت الدردشة Tako

ووفقا لـ تيك توك يمكن لروبوت الدردشة Tako الإجابة عن مجموعة واسعة من الاستفسارات، وتوصية مقاطع الفيديو بناء على اهتمامات المستخدمين، أو إذا يبحثون عن أفكار حول شيء لمشاهدته، فيمكنهم مطالبة "تاكو" باقتراح بعض مقاطع الفيديو حول موضوع معين

وسيعرض "تاكو" المطالبات المقترحة مع قائمة من النتائج التي تتضمن اسم الفيديو والمؤلف والموضوع، بالإضافة إلى روابط لمقاطع الفيديو المقترحة، حيث يمكن للمستخدم النقر فوق الصورة المصغرة للفيديو ليتم توجيهه إلى المحتوى.

وعلى الرغم من أن روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي AI من تيك توك تم العثور عليه في الاختبارات على أجهزة iOS في الولايات المتحدة، وتقول منصة مقاطع الفيديو الصينية إن الإصدار الحالي من الروبوت ليس متاحا للعامة، ولكن يتم اختباره في أسواق عالمية أخرى، بما في ذلك إصدار مبكر اختبار محدود في الفلبين.

وعند استخدامه لأول مرة، تنصح تيك توك المستخدمين في رسالة منبثقة بأن Tako لا يزال يعتبر قيد الاختبار وأنه نسخة تجريبية فقط، وأن إجاباته "قد لا تكون صحيحة أو دقيقة"، وذلك يعتبر إخلاء للمسؤولية فهذا البند ينطبق على جميع روبوتات الدردشة الحديثة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شات جي بي تي ChatGPT من OpenAI، و Google AI التابع لشركة جوجل.

رسالة Tako

ويشار إلى أن تيك توك ستقوم بمراجعة جميع محادثات Tako لأغراض تتعلق بالسلامة، وبشكل غامض، من أجل "تعزيز تجربتة استخدام ربوت الدردشة"، هذا هو أحد المضاعفات التي تأتي مع استخدام برنامج الدردشة للذكاء الاصطناعي.

ولسوء الحظ. نظرا لأن هذه التقنيات جديدة، تختار الشركات تسجيل تفاعلات العملاء ومراجعتها لمساعدة برامج الروبوت الخاصة بهم على التحسين، ولكن بالنسبة لحماية الخصوصية، فأن هذه الخطوة تعني أن خدمة تعتمد على الدردشة بالذكاء الاصطناعي لن يتم حذف محادثاتها بعد انتهاء الدردشات، مما يشكل مخاطر محتملة.

روبوت الدردشة Tako
تيك توك روبوت الدردشة الذكاء الاصطناعي Tako ChatGPT روبوتات الدردشة

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