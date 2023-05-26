تامر حسني يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان فيلم تاج.. والجماهير تعلق: المطرقع

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنان “تامر حسني”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للتعليق علي الإعلان التشويقي الأول لفيلم “تاج”.

وتصدر اسم الفنان تامر حسني، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي إعلان فيلم “تاج”، كالاتي:

وطرح الفنان تامر حسني الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد تاج، والذي يخوض به المنافسة خلال الفترة القادمة.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام أول فيديو تشويقي للفيلم ويؤكد: لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارڤيل العالمية.

تفاصيل فيلم تاج

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.