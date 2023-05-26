استاذ مناخ: ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال 3 سنوات

قال الدكتور علي قطب، استاذ المناخ، إن ظاهرة النينو المتعلقة بانتقال الكتل الهوائية من المناطق الحارة إلى المناطق الباردة تكون مصاحبة لـ ارتفاع درجة حرارة الأرض، مشيرا إلى أن هذة الظاهرة تشير إلى أنه خلال الـ 3 سنوات القادمة سترتفع درجة حرارة الأرض.

وأضاف علي قطب، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يساهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، وزيادة نسبة استخدام معدلات الكربون.

وتابع قطب، أن ارتفاع الطقس قد يكون متفاوت من منطقة لأخرى ومن إقليم لآخر، وقد ترتفع درجة حرارة أوروبا عن الوطن العربي.