هنا الزاهد برفقة شقيقتيها في الطفولة.. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة قديمة من طفولتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد برفقه شقيقتيها فرح ونور الزاهد، عبر خاصية “الاستوري”، وعلقت كاتبة: “هكذا أري نور وفرح”.

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس”، ويضم فيلم مستر إكس، العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومنإنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجدالشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.