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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمتها ولا لأ.. تعرف على رد حنان سليمان حول صلة قرابتها بأنغام

أنغام وحنان سليمان
أنغام وحنان سليمان

كشفت الفنانة حنان سليمان حقيقة صلة القرابة بينها وبين الفنانة والمطربة الكبيرة أنغام، مؤكدة على أنها شائعة ليس لها أساس من الصحة.

 

حنان سليمان تكشف حقيقة صلة القرابة مع أنغام



وقالت حنان سليمان فى لقائها مع الإعلامية إنجي على فى برنامجها الشهير أسرار النجوم، أن هذه الشائعة تعتبر من الشائعات المؤكدة بسبب كثرة تداولها فى العديد من صفحات السوشيال ميديا وتأكيدهم بأنني شقيقة والدها محمد على سليمان.

وأضافت حنان شرف كبير أن يكون هناك صلة قرابة بيني وبين أنغام ولكن فى الحقيقة لا يوجد أى صلة قرابة بيننا.

 

حنان سليمان تتحدث عن الهرشة السابعة

وتحدثت حنان سليمان خلال حديثها عن تجربتها الأخيرة فى موسم رمضان الماضي بالمشاركة فى مسلسل الهرشة السابعة.

وأكدت حنان سليمان أنها سعيدة لكونها جزء من فريق عمل هذا المسلسل، والتي تعتبره من أفضل الأعمال التى شاركت فيها منذ بداية مشوارها الفني.

 

الجزء الثاني من الهرشة السابعة

وكانت الفنانة أمينة خليل صرحت فى لقاء لها مع برنامج et بالعربي أننا تتمنى تقديم جزء ثان من مسلسل الهرشة السابعة بعد النجاح الكبير الذى حققه فى موسم رمضان الماضي، مشيرة أنه لا يوجد أى حديث حول هذا الأمر بشكل صريح حتى الآن،وعلى الرغم من كونها لا تفضل تقديم الجزء الثاني من أى عمل قدمته إلا أن نجاح الهرشة السابعة جعلها تفكر فى الجزء الثاني بسبب حبها الشديد للشخصية التى قدمتها ولفريق عمل المسلسل.


 

أبطال مسلسل الهرشة السابعة

 مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.

حنان سليمان الفنانة حنان سليمان أنغام محمد علي سليمان

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