روسيا وأوكرانيا تتبادلان المزاعم بشأن الهجوم على سفينة استطلاع في البحر الأسود

عرضت فضائية يورونيوز تقريرا عن الأوضاع بيت روسيا وأوكرانيا، وتفاصيل الهجوم على سفينة استطلاع في البحر الأسود.



ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الخميس فيديو قالت إنه لهجوم زورق مسيّر على سفينة الاستطلاع الروسية "إيفان خورس" بالبحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت يوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية "حاولت وفشلت" في الهجوم على سفينة الاستطلاع.

وقال الجيش الروسي إنه تم تدمير ثلاث زوارق أوكرانية تعمل أوتوماتيكياً بدون قيادة قبل وصول أي منها إلى محيط "إيفان خورس".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لما قالت إنه تدمير أحد الزوارق الأوكرانية.