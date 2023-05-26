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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طه الدسوقي يكشف كواليس الصفارة والأدوار التي يتمنى تقديمها

طه الدسوقي
طه الدسوقي

حل الفنان طه الدسوقي، ضيف برنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، وتحدث عن العديد من التفاصيل الخاصة بمشواره الفني ونجاح مسلسل “الصفارة” الذي شارك من خلاله في السباق الرمضاني الأخير.

 

وقال طه الدسوقي،:" كان عندي مخاوف من تقديم شخصيات مختلفة ومتوعة في مسلسل الصفارة، لكن أستاذ أحمد أمين ساعدني كتير، وقالي سيب اللبس وشكل الشخصية يأثر عليك وهتتقمص الدور، والمخرج كمان ساعدني وكان متفهم جدأ".


وأكد الفنان طه الدسوقي، أنه يتمنى تقديم أدوار مختلفة عن الكوميدي، مثل التراجيدي، ولكنه كان يخاف من رد فعل الجمهور الذي لا يتقبل التغيير احيانا،  مشاركتي في مسلسل الصفارة ادتني دافعة أن أجرب ومخفش من رد الفعل.

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حل الفنان أحمد أمين، ضيفا ببرنامج " مساء دي ام سي"، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن كواليس عمل مسلسل الصفارة وحقيقة الجزء الثاني للمسلسل.

وقال أحمد أمين عن طه دسوقى الذى شاركه بطولة مسلسل "الصفارة" ، إن طه شارك فى كتابة "أمين وشركاه" ، ومثل مشهدًا فى البرنامج ومن أول ظهور أثبت وجوده،  كما أنه أحسن استغلال "الصفارة" وكسر الدنيا.

وأضاف أمين، أنه استلهم فكرة المسلسل من رواية اسمها صوت الرعد وهى فكرة ليست جديدة لكن الكثيرون أعادوا توظيفها فى أعمال مختلفة.

وعن الجزء الثاني من المسلسل، قال:" "حاسس إنى لازم أفكر فى موضوع تانى، لسة بدور على فكرة جديدة ، لكن حتى الآن مقدرش أعلن عن جزء ثاني".
 

 

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