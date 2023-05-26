شاهد| مسافر يفتح باب الطائرة أثناء تحليقها في الجو

عاش ركاب طائرة حالة لا توصف من الرعب بعد أن فتح مسافر مختل، باب الخروج في منتصف الرحلة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، نُقل تسعة أشخاص كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية آسيانا إلى المستشفى بعد معاناتهم من صعوبات في التنفس وتم القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره بعد ان فتح باب الطائرة وهي تحلق في الجو.

ووقع الحادث أثناء إقلاع طائرة إيرباص 321 من جزيرة جيجو إلى مدينة دايجو يوم الجمعة.

قبل حوالي سبع دقائق من الهبوط ، رفع رجل كان جالسًا بالقرب من رافعة مخرج الطوارئ وفتح الباب.

جلس جميع الأشخاص البالغ عددهم 194 شخصًا ، بمن فيهم ثمانية تلاميذ من جيجو ، وتم ربطهم بأحزمة الأمان.

يُظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب من عدة صفوف من الخلف باب الطوارئ المفتوح على الجانب الأيسر من الطائرة عواصف قوية من الرياح تهب على الركاب.

يظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه من الصف أمام مخرج الطوارئ الركاب وهم يمسكون بمساند الذراعين وهم يستعدون للرياح.