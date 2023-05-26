بعد السعودية.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في الإمارات

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائى ضخم فى إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة وذلك يوم 29 من شهر يونيو القادم.



يأتي هذا الحفل بعد حفلها المنتظر بالسعودية والذي تقيمه يوم 2 من نفس الشهر على مسرح جامعة الملك خالد بأبها.



وتحيى أصالة هذه السلسلة من الحفلات ضمن جولتها الغنائية التى تقوم بها خلال موسم الصيف، حيث أنها تعاقدت على مجموعة من الحفلات الغنائية خلال هذا الموسم وبدأتها بحفل القاهرة والتى أحيته بداية شهر مايو الحالى على ضفاف بحيرة عين الصيرة، بجوارالمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة





وصول أصالة إلى الإمارات

ومن المفترض أن تصل أصالة إلى دولة الإمارات قبل موعد الحفل بـ48 ساعة من أجل عمل البروفات مع فرقتها الموسيقية لوضع قائمة الأغنيات التى تقدمها للجمهور.



أصالة تستعد لطرح أغنية جديدة

وتستعد الفنانة أصالة لطرح أغنية جديدة كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلى ومن توزيع محمد ياسر.



بينما علم موقع “صدى البلد” أن أصالة تنتهي من عدد آخر من الأغاني من ضمنهم أغنية مع الملحن محمد عبية، وهي تعمل على البوم بشكل كامل تمهيداً لطرحه الفتره المقبلة".



أصالة تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلادها الموافق 15 مايو برقة زوجها فائق حسن .

ونشرت أصالة صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها :" كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق .. كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت .. شكراً ياعمري الحلو وإلك أنت أول إنسان بدي قله ياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكل يوم بعمري عم عيش عمر كتير حلمت فيه بخوفك علي ومحبتك العظيمه وطهر قلبك ونبلك".

وأضافت: "شكراً على محبتك اللي غمرتني أمان وراحه وسعاده ونجاح .. واليوم بقدر أكد لنفسي إني مابين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربي يديمه ويحفظك لكون بكل عيد أنا بخیر".

حرص نجل أصالة، على الاحتفال بعيد ميلادها، من خلال نشره صورة لها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وعلق عليها قائلاً: “عيد ميلاد سعيد لأكثر روح مرحة العالم شافها، انا ممتن وفخور اني ابنك،اتمنى اني في يوم أقدر يبقى عندي نص الحب اللي عندك مش بس لعائلتك لا للعالم”.

وردت عليه أصالة من خلال التعليقات قائلة: “يا حبيبي يا لودي يا روح صولا وقلبها، شكرا يا روح مامي على كل لحظة بحس فيها بالفخر فيك، يا احلى اخ لاخواتك، وابن خلوق حلم كل ام يكون ابنها لودي، والحمد لله انك ابني يا قطعة من روحي”.



