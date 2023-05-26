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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لإسرائيل

توقيت كشف إيران صاروخها
توقيت كشف إيران صاروخها الجديد جزء من ردعها لإسرائيل

أكدت قناة عبرية، أمس الخميس، أن توقيت كشف إيران عن صاروخها الجديد "خيبر" يعد جزءا من ردعها لإسرائيل.

وذكرت القناة العبرية "الـ 12"، مساء أمس الخميس، أن كشف الصاروخ الإيراني الجديد "خيبر" الذي يعد جزءا من الجيل الرابع لصواريخ "خرمشهر" وتوقيته هما جزء من نظرية الردع الإيرانية الخاصة بردع إسرائيل وتهديداتها.

وتساءلت القناة العبرية عن توقيت إعلان السلطات الإيرانية عن الصاروخ البالستي الجديد، المسمى بـ"خيبر"، خاصة وأنه يغطي مداه إسرائيل والممتد لأكثر من 2000 كم.

وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، قد صرح، أمس الخميس، خلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي الجديد "خيبر"، أنه في سبيل تحسين القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت إزاحة الستار اليوم عن صاروخ "خيبر" وهو ترقية للصاروخ الباليستي الاستراتيجي السابق.

وأكد أن هذا الصاروخ هو نتاج سنوات طويلة، بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأن من أبرز سمات هذا الصاروخ التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار، حسب وكالة "إرنا".

ويبلغ مدى هذا الصاروخ ألفي كيلومتر برأس حربي له قوة تفجيرية عالية للغاية.


وأضاف أشتياني أن لدى الصاروخ القدرة على استخدام الرؤوس الحربية المختلفة وأن من ميزاته أيضا حركته وإعداده في أقصر وقت ممكن.

وأشار وزير الدفاع إلى أنه "من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإيران نحن عازمون على الدفاع عن إيران ومنجزات الثورة، وأظهرنا للعدو أنه لا يستطيع منع شبابنا من طريق التقدم والنمو.

ايران إسرائيل خيبر

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