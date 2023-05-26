وزير الأوقاف يكشف عن فوائد الصلاة على النبي وثوابها عند الله

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى زكي لسان نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- فقال (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) وزكي عقله فقال (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى) وزكي معلمه فقال (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ) وزكي قلبه فقال (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ) وزكي خلقه فقال (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وزكاه كله فقال (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
فضل الصلاة على النبي
وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة اليوم عن : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، أن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، قد أرسله ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
وأشار إلى أن الله تعالى صلى على النبي محمد بنفسه، فقال الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) وليست صلاة واحدة، بل التعبير بالفعل المضارع المستمر.
وتابع: وعظم الله لنا الأجر والثواب للصلاة على النبي، فيقول النبي الكريم (من صلى علي صلاة ، صلى الله عليه بها عشر مرات).
وأكد أن النبي الكريم يسعد بصلاتنا عليه، فيقول أصحاب النبي (خرج علينا رسول الله يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقلنا يا رسول الله : نراك اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، فقال النبي: أتاني آت من عند ربي، فقال يا محمد، من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها).
كما أن لله ملائكته يبلغون النبي عنكم السلام، يقولون يا رسول الله: إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الآن.