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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم مطروح: تذليل العقبات سريعا لتوفير إقامة مريحة لمراقبي الامتحانات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع اتجهيز الاستراحات

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الاستراحات الحكومية بمدينة العلمين شرق مطروح والتي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية وذلك بحضور سحر الحناوي مدير الإدارة التعليمية.

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ووجه وكيل الوزارة مشرف الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري وذلك تنفيذ للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك وأيضا تطبيقا لتكليفات اللواء خالد شعيب  قائد الأقليم بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

وأشار Yلى استمرار أعمال التجهيزات بكافة الاستراحات الحكومية لضمان التيسير على المراقبين والملاحظين.

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