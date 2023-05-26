كوكايين هتلر .. قصة ضبط 57 كيلو من المخدرات في بيرو

ضبطت الشرطة في بيرو مخبأ هائلا للكوكايين مغطى بالرموز النازية، حيث عثر رجال الشرطة على 57 كيلوجراما من المخدرات من الدرجة الأولى في ميناء بايتا ، مقاطعة بيورا يوم الأربعاء ، 24 مايو.

وقالت مصادر من الشرطة والجيش المحلي إن الكوكايين ، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 6.8 مليون دولار ، كان معبأ في قوالب من الطوب مختومة باسم "هتلر" وعلامات عليها عشرات من رموز الصليب المعقوف.

المخدرات المضبوطة

تُظهر الصور التي نشرتها الشرطة الوطنية في بيرو عميلين ، أحدهما على سلم ، يرتديان قفازات وخوذات ويبدو أنهما يبحثان في حاوية شحن كبيرة، حيث يضعون أمامهم 50 عبوة معبأة بإحكام مليئة بالكوكايين ، معظمها تحمل الرمز النازي سيئ السمعة.

في إحدى الصور ، يحمل مسؤول إحدى الطرود التي تم فتحها ، مما يدل على أنه مطبوع عليها اسم الزعيم النازي سيئ السمعة.

المخدرات المضبوطة

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، يبلغ متوسط سعر جرام من الكوكايين في الشارع في الولايات المتحدة 120 دولارًا ، مما يعني أن 57 كيلوغرامًا يمكن أن تصل قيمتها إلى 6.8 مليون دولار.