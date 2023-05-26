عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوكايين هتلر .. قصة ضبط 57 كيلو من المخدرات في بيرو

كوكايين هتلر
كوكايين هتلر

ضبطت الشرطة في بيرو مخبأ هائلا للكوكايين مغطى بالرموز النازية، حيث  عثر رجال الشرطة على 57 كيلوجراما من المخدرات من الدرجة الأولى في ميناء بايتا ، مقاطعة بيورا يوم الأربعاء ، 24 مايو.

وقالت مصادر من الشرطة والجيش المحلي إن الكوكايين ، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 6.8 مليون دولار ، كان معبأ في قوالب من الطوب مختومة باسم "هتلر" وعلامات عليها عشرات من رموز الصليب المعقوف.

المخدرات المضبوطة 

تُظهر الصور التي نشرتها الشرطة الوطنية في بيرو عميلين ، أحدهما على سلم ، يرتديان قفازات وخوذات ويبدو أنهما يبحثان في حاوية شحن كبيرة، حيث يضعون أمامهم 50 عبوة معبأة بإحكام مليئة بالكوكايين ، معظمها تحمل الرمز النازي سيئ السمعة.

في إحدى الصور ، يحمل مسؤول إحدى الطرود التي تم فتحها ، مما يدل على أنه مطبوع عليها اسم الزعيم النازي سيئ السمعة. 

المخدرات المضبوطة 

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، يبلغ متوسط سعر جرام من الكوكايين في الشارع في الولايات المتحدة 120 دولارًا ، مما يعني أن 57 كيلوغرامًا يمكن أن تصل قيمتها إلى 6.8 مليون دولار.

كوكايين النازية هتلر المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأيام الإجازة

موضوعات متعلقة

بعد جدل غناء أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي..شاب يقدم الأغاني القديمة بموسيقى "التكنو"

الزمن قلاب.. قصة مأساوية لـ صاحب مطعم فاخر تحول إلى مدمن ومشرد

شاهد.. كيف تحوّلت حياة شاب فقير ربح 2 مليار دولار من ورق اليانصيب

حارس أمن بمدينة ملاهٍ يسحل مراهقا ويهرب من الشرطة ببريطانيا

رجل أعمال بريطاني يعتدي على مضيفات طيران بسبب وجبة خضار

وقوع أول ضحايا مخدر الزومبي ببريطانيا .. ما القصة؟

مقطع غريب.. رجل يأكل ثعبانا حيا بالهند

خبيرة تجميل الغلابة| وصفات من المطبخ تتحدى مستحضرات العناية بالبشرة

ترشيحاتنا

بوتين: روسيا منفتحة علي الحوار بشأن أوكرانيا

ما بديل العلاقة الزوجية؟ خطيب المسجد الحرام : 3 أشياء اجتنبوها

بعد تدخل الصين .. روسيا تعد بحل أزمة أوكرانيا قريبا

خطيب الجامع الأزهر: سورة الأحزاب ردت على المشككين في فرضية الصلاة على النبي

خطيب الجامع الأزهر: الصلاة على النبي واجبة على جميع الملائكة والمؤمنين من البشر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

بأكثر من 100 ألف جنيه..سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد الفوشيا

3 تمارين تنفس يومية تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ