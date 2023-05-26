جمعة الصلاة على النبي.. وزير الأوقاف يلقي الخطبة من مسجد الحسين ويعدد فضلها وفوائدها.. والمسلمون يرددون الصيغة الإبراهيمية بعد التسليم| فيديو وصور

جمعة الصلاة على النبي
وزير الأوقاف يلقي الخطبة من مسجد الحسين
مختار جمعة يعدد فضل وفوائد الصلاة على النبي
المصلون يختمون الصلاة بترديد الصيغة الإبراهيمية
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم عن : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) "، وتطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.
وفي خطبة الجمعة عن الصلاة على النبي، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى زكي لسان نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- فقال (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) وزكي عقله فقال (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى) وزكي معلمه فقال (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ) وزكي قلبه فقال (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ) وزكي خلقه فقال (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وزكاه كله فقال (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة اليوم عن : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، أن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، قد أرسله ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
وأشار إلى أن الله تعالى صلى على النبي محمد بنفسه، فقال الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) وليست صلاة واحدة، بل التعبير بالفعل المضارع المستمر.
وتابع: وعظم الله لنا الأجر والثواب للصلاة على النبي، فيقول النبي الكريم (من صلى علي صلاة ، صلى الله عليه بها عشر مرات).
وأكد أن النبي الكريم يسعد بصلاتنا عليه، فيقول أصحاب النبي (خرج علينا رسول الله يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقلنا يا رسول الله : نراك اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، فقال النبي: أتاني آت من عند ربي، فقال يا محمد، من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها).
كما أن لله ملائكته يبلغون النبي عنكم السلام، يقولون يا رسول الله: إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الآن.
وقال وزير الأوقاف: إن الله عظم لنا الأجر والثواب في الصلاة على النبي، حيث يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:" من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات".
وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة اليوم الجمعة: هل تعلم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم يسعد بصلاتك يقول أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: «أصبَحَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومًا طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرى في وَجْهِهِ البِشرُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، أصبَحتَ اليَومَ طَيِّبَ النَّفْسِ، يُرى في وَجْهِكَ البِشرُ. قال: أجَلْ، أتاني آتٍ مِن رَبِّي عزَّ وجلَّ، فقال: مَن صَلَّى عليكَ مِن أُمَّتِكَ صَلاةً؛ كتَبَ اللهُ له بها عَشْرَ حَسَناتٍ، ومحا عنه عَشْرَ سَيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ دَرَجاتٍ، ورَدَّ عليه مِثلَها»، مشددا: هل تعلم حين تصلي على النبي فإن لله ملائكة يبلغونه صلاتك وسلامك.
وأكد وزير الأوقاف، أن الله سبحانه وتعالى علمنا الأدب مع رسوله فهو سيدنا وسيد آبائنا وأبنائنا وأجدادنا وسيد الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، مختتما بالقول:"إكراماً لسيدنا وبيانا لفضله سنطلق يوم الأحد القادم حملة بكل لغات العالم للتعريف بالنبي تحت عنوان:" اعرف قدر نبيك".
وفي نهاية صلاة الجمعة، ردد المصلون في مسجد الحسين، صيغة الصلاة على النبي، عقب صلاة الجمعة مباشرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.