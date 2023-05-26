حكم الصلاة على النبي يوم الجمعة.. معروضة على رسول الله

حث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الصلاة على النبي يوم الجمعة ، بقول سيدنا رسول الله : «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ». [أخرجه الحاكم].

وأشار المركز، إلى أن من سنن يوم الجمعة، كذلك قراءة سورة الكهف، لقول سيدنا رسول الله: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين» [أخرجه الحاكم وغيره].

ويستحب الإكثار من الدعاء، لقول سيدنا رسول الله: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-» [متفق عليه]