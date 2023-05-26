محافظ المركزي : واثقون بتوفير كينيا بيئة لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن التعاون المشترك جعل اجتماعات بنك التنمية الأفريقي ناجحة، وأن الجلسة الافتتاحية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وركز فيها على دور البنك فى إيجاد الحلول وحل المشكلات في القارة الإفريقية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركز على خطة عمل من أجل مواجهة جميع التحديات، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هناك تعاون مشترك من أجل إفريقيا الخضراء المتوازنة، وأن ما يحدث يعتبر نقطة انطلاق، ونبدأ العمل.

ووجه محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي، التهنئة لـ كينيا كونها الدولة المضيفة لـ الاجتماعات المقبلة، وأن مصر على ثقة من أن كينيا ستوفر بيئة لـ الاجتماعات.