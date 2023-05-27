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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لمن يخاف من الامتحانات.. 3 كلمات مجربة تساعدك على التذكر

دعاء الامتحان
دعاء الامتحان

يبحث الكثيرون عن دعاء لمن يخاف من الامتحانات، وهو ذكر يساعد على تذكر ما نسيت خاصة للطلاب في أوقات الامتحانات من نهاية العام الدراسي الثاني لعام 2022/2023، حيث يؤدي طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية وينتظر الثانوية أداء امتحاناتهم بعد أيام قلائل. 

واعلم أن وقت الفجر والثلث الأخير من الليل من أوقات الإجابة التي يغفل عنها، فلا تبخل على نفسك أو أولادك بهذا الدعاء الذي يساعدهم على تخطي الامتحانات بكل سهولة ويسر. 

الدعاء

دعاء لمن يخاف من الامتحانات

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيانه ذكر يساعد على تذكر ما نسيت، حيث أرسل إليه بعض الطلاب والطالبات يسألون عن ذكر يساعد المسلم على تذكر ما نسي، موضحا أن هناك ذكر مجرب من أذكار الصالحين، وهو أن يقول الإنسان في بداية الإمتحان أو بداية الخطبة أو بداية الدرس ونحو ذلك : (اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام ). 

وتابع: هذا الذكر لمن واظب عليه ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء وثلاثا عند الحاجة إليه، له تأثير طيب جدا فإذا أخلصت النية مع هذا الذكر فسوف تجد نفسك كأنك تقرأ من كتاب إن شاء الله تعالى، وهذا يحدث معي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

 واستطرد: لمن يعترضون على مثل ذلك نقول لهم أنتم وشأنكم لكن لا تحكموا على هذه الأشياء بأنها بدعة وكل بدعة ضلالة الخ، فهذا من سوء فهمكم لمعني البدعة والسنة .

دعاء تيسير الامتحانات على أولادنا .. 5 كلمات من القرآن والسنة

دعاء الامتحان من القرآن.. 10 آيات تساعدك على الإجابة مهما كان صعبا


دعاء لمن يخاف من الامتحانات  

يأتي دعاء الامتحان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ، فبذكر الله تطمئن القلوب.

1. « رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

2. « رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

3. « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

4. « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ».

5.« وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

7.  « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

8. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

الدعاء

دعاء الامتحان من السنة

1. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

2. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

3. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

4. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.

5.  اللهم افتح عليّنا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّنا رحمتك، وذكّرنا ما نسينا وأطلق به ألسنتنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

6. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

7. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

8. اللهم ارزقني نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقها القمة في درجات العلم.

9. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

10. اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغها أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظها وأصلحها وأصلح بها الأمة.

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