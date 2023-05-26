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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان واستراحات امتحانات الدبلومات الفنية

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان واستراحات امتحانات الدبلومات

تنطلق غدا السبت 27 مايو 2023 امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها ( تجارى - صناعى - فندقى - زراعى ) في محافظة الجيزة.

 تفقد اليوم الجمعه، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجان واستراحات الدبلومات الفنية بإدارة الهرم التعليمية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أبنائنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية وكذلك رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين وتوفير كافة مستلزمات المعيشة لهم.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتوفير كل سبل الراحة للسادة الضيوف وتقابل معهم ورحب بهم في المحافظة. واستمع سلومة إلى جميع طلباتهم وأكد علي روح التعاون بين الإدارة التعليمية ورؤساء اللجان حتي تنتهي الامتحانات بهدوء ويسر ووجه سيادتة بتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب.

وكان فى استقباله، خالد عبد الحميد مدير عام إدارة الهرم التعليمية.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حسن التنظيم والجهد المبذول لتظهر الجيزة بالشكل اللائق الذى يليق بمكانة الجيزة وعراقتها.

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