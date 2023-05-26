شوبير وقندوسي أساسيان في تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش بالدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيلة فريقه، لمواجهة طلائع الجيش، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل النادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش



حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، قندوسي.

الهجوم: أفشة، أحمد عبدالقادر، محمد شريف.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.