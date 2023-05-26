بالقنابل السامة.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غرب مدينة رام الله.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام والمسيل للدموع صوب الفلسطينيين بكثافة، واستهدفوا بالقنابل مركبة أحد الصحفيين ما أدى إلى تحطم زجاجها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الرابع عشر على التوالي.

وتغلق قوات الاحتلال المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس مواطنا ونجله من القرية، التي تتعرض بين حين وآخر لاعتداءات من المستوطنين، تتمثل بمهاجمة المنازل والمزارعين، وقلع الأشجار وتكسيرها.