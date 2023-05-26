إصابة 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي ومستوطنون يحرقون 5 مركبات شرقي رام الله

أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي الحي، أحدهم حالته خطيرة، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، مع القوات الإسرائيلية.

وأحرق مستوطنون 5 مركبات في المنطقة الواقعة بين قريتي ترمسعيا والمغير شرقي رام الله في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن عضو مجلس قروي من قرية المغير، مرزوق أبو نعيم، أن "مستوطني مستوطنة [عادي عاد]، المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا المزارعين في منطقة [السدر] بين ترمسعيا والمغير، واعتدوا عليهم وأحرقوا 5 مركبات تابعة لهم، إضافة لـ 270 بالة قش".

وأشار أبو نعيم إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، وهو الأمر الذي وفر لهم اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم أصيب في رأسه وحالته وصفت بالخطيرة، نقلوا إثرها إلى المستشفى.

ويذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل إغلاق مدخلي قرية المغير شرقي رام الله في الضفة الغربية، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي، في وقت تمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يجبرهم على سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.