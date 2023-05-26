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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعرب عن قلقها بشأن مشاركة اليابان في اجتماع الناتو

صدى البلد

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، عن قلقها من حضور رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قمة حلف ‏شمال الأطلسي، المقرر انعقادها في يوليو القادم.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن :“طوكيو يجب ألا تفعل أي شيء يضر بالثقة المتبادلة بين دول المنطقة”.


وأكدت الخارجية الصينية وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم، أن توغل حلف “الناتو” شرقا في منطقة آسيا والمحيط الهادي يقوض السلام والاستقرار الإقليميين، ويجب أن تكون دول المنطقة في حالة تأهب قصوى ضد ذلك.

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 وتعارض الصين بشدة أي أقوال أو أفعال تهدف إلى جلب تكتلات عسكرية إلى هذه المنطقة، وإذكاء الانقسام والمواجهة.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية،  على أن الصين تؤمن بأن العلاقات بين الدول يجب أن تؤدي إلى السلام والاستقرار العالميين، وألا تستهدف أي طرف ثالث أو تضر بمصالح الآخرين.

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليابان على “استخلاص الدروس من التاريخ والالتزام بالتنمية السلمية، وتجنب القيام بأشياء قد تؤدي إلى تآكل الثقة بين الدول وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة”.

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