+ 90 .. السولية يسجل هدف الأهلي الثاني فى شباك الطلائع

سجل عمرو السولية الهدف الثاني للنادي الأهلي امام طلائع الجيش من ركلة جزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط من فريق طلائع الجيش وسدد أحد لاعبيه قذيفة صاروخية تمر الي جوار مرمي مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي.

وقاد الثنائي اسلام محارب واحمد أيمن منصور الجبهة اليمني لنادي طلائع الجيش وأهدر زولا فرصة حقيقية لتهديد مرمي الأهلي بعد سقوط الكرة من يد مصطفي شوبير وسدد الكرة فى الشباك من الخارج في الدقيقة الثالثة.

وفشل أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي فى الدقيقة السابعة فى السيطرة على الكرة لتخرج الي رمية تماس لصالح طلائع الجيش .

وتوغل عمرو السولية لاعب الأهلي من الناحية اليسري ومرر كرة داخل منطقة الجزاء ابعدها كماتشو مدافع طلائع الجيش الي ضربة ركنية في الدقيقة 11.

طلائع الجيش يضغط والأهلي يحاول

وأنقذ فى الدقيقة 12 اليو ديانج لاعب الأهلي فريقه من فرصة خطيرة وأبعد الكرة الي خارج منطقة الجزاء من امام احد لاعبي طلائع الجيش.

وراوغ اسلام محارب لاعب طلائع الجيش محمود متولى مدافع الأهلي وقام الاخير بعرقلته فى الدقيق 16 واحتسبها محمود البنا حكم اللقاء ركلة حرة.

وسدد محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي مصطفي شوبير حارس الأهلي.

وغاب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي عن تهديد مرمي حارس فريق طلائع الجيش على مدار النصف ساعة من مجريات الشوط الأول.

وسدد فى الدقيقة 28 محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي الأهلي.

واحتسب فى الدقيقة 37 محمود البنا حكم اللقاء خطأ ضد اليو ديانج لاعب النادي الأهلي بعد عرقلته احد لاعبي طلائع الجيش في منتصف الملعب.

ونجح كماتشو مدافع طلائع الجيش فى فرض رقابة لصيقة علي محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

ومرر لجنة عبدالقادر لاعب الأهلي فى الدقيقة 37 كرة داخل منطقة الجزاء فشل زميله خالد عبدالفتاح في اللحاق بها وأمسك بها حارس مرمي طلائع الجيش .

واضطر محمود البنا حكم اللقاء الي ايقاف اللعب فى الدقيقة 39 لخضوع حارس مرمي طلائع الجيش الي العلاج .

منح محمود البنا حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش البطاقة الصفراء لـ عمرو السولية بداعي الدفع بكرة ثانية داخل الملعب وأحمد عبدالقادر للاعتراض قبل انتهاء مجريات الشوط الأول واحد لاعبي طلائع الجيش .

الشوط الثاني بين الأهلي وطلائع الجيش

احرز أفشة هدف الاهلي الاول فى شباك فريق طلائع الجيش في الدقيقة 46 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح أفشة فى استغلال خطأ حارس مرمي طلائع الجيش وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

وتعرض اسلام محارب لاعب طلائع الجيش الي الإصابة فى الدقيقة 53 وأشهر محمود البنا حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 58 بعد ارتكابه خطأ ضد مصطفي شوبير حارس الأهلي وخضع الأخير الي العلاج.

ودفع عماد النحاس مدرب طلائع الجيش بالثنائي مصطفي الخواجة ومحمد شريف حتحوت في الدقيقة 63.

ودفع كولر مدرب الأهلي باللاعب طاهر محمد طاهر بديلا عن احمد قندوسي لتفعيل النواحي الهجومية امام طلائع الجيش.

ولجأ عماد النحاس مدرب طلائع الجيش الي الدفع باللاعب احمد سمير بدلا من زولا في الدقيقة 72 وخالد قمر بدلا من محمود وادي والنيجيري بول جوليوس بديلا عن أحمد أيمن منصور.

فيما دفع كولر مدرب الأهلي باللاعب رامي ربيعة بدلا من ياسر ابراهيم وكهربا بدلا من محمد شريف وأحمد نبيل كوكا بدلا من اليو ديانج.

ودفع فى الدقيقة 85 مارسيل كولر مدرب الأهلي بالبرازيلي برنو سافيو بديلا عن احمد عبدالقادر .

وأنقذ حارس طلائع الجيش في الدقيقة 86 مرماه من فرصة هدف ثاني للنادي الأهلي بعدما سدد أفشة كرة قوية تصدى لها محمد شعبان حارس الطلائع.

واحتسب محمود البنا حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي فى الدقيقة 87 بعد العودة الي تقنية الفيديو بداعي لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء وأشهر البطاقة الحمراء ضد محمد سمير لاعب طلائع الجيش سددها عمرو السولية في الشباك محرزا الهدف الثاني .