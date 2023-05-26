أخبار الرياضة.. الأهلي يقرر رحيل كهربا.. رابطة الأندية تحسم موقف الزمالك في البطولة العربية.. كابتن الأهلي ينضم للزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

صدمة مدوية | إسلام صادق: الأهلي يقرر رحيل كهربا بنهاية الموسم

كشف الإعلامي إسلام صادق عن الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن محمود عبدالمنعم كهربا .

وأكد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن النادي الأهلي استقر على الموافقة علي رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري سواء عن طريق الإعارة ثم البيع النهائي بعد تألقه بشكل قوي منذ عودته من الإيقاف.



الزمالك في محنة|ثروت سويلم يكشف الموقف النهائي للجبلاية بشأن القيد الاستثنائي للفريق



قال ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن نادي الزمالك سيمثل الكرة المصرية في البطولة العربية والتي سيكون فيها منافسة قوية وشرسة مع فرق قوية، مشيرًا إلى أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات دائمًا يدعم الفرق والمنتخبات في البطولات الخارجية.

وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لدعم أي نادٍ يشارك في بطولة خارجية، ولم نحدد موقف فتح باب القيد مبكرًا لنادي الزمالك قبل البطولة العربية، والفريق الأبيض يعيش في (محنة) والواجب علينا دعمه بقوة في المرحلة القادمة".

كابتن الأهلي يقترب من الانضمام للزمالك

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق حقيقة قرب انضمام أيمن أشرف نجم الأهلي للفريق في ظل قرب انتهاء تعاقده مع الفريق .

وأكد سليمان في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة ام بي سي مصر أن ايمن اشرف للاعب مميز للغايه ومدافع شرس وانضمامه للزمالك سيكون إضافة كبيرة للفريق.

صدمة جديدة|نجم الزمالك يقترب من الرحيل عن الفريق

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السنغالي ابراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك يمتلك عرضا من الدوري التركي بالقسم الثاني للرحيل بنهاية الموسم الجاري.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ابراهيما نداي" تلقى عرضاً من أحد أندية القسم الثاني بالدوري التركي للرحيل بنهاية الموسم

أزمة الراتب |رجاء خاص من الأهلي لمعلول



أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك اتجاها قويا داخل النادي الأهلي لمنح التونسي علي معلول راتبه السنوي مع الفريق الأحمر بالجنيه المصري وليس الدولار.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"عرض مسؤولو النادي الأهلي على التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر تقاضي راتبه السنوي مع القلعة الحمراء بالجنيه المصري في الفترة المتبقية من عقده مع القلعة الحمراء وليس الدولار



