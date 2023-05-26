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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك في محنة|ثروت سويلم يكشف الموقف النهائي للجبلاية بشأن القيد الاستثنائي للفريق

صدى البلد

قال ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن نادي الزمالك سيمثل الكرة المصرية في البطولة العربية والتي سيكون فيها منافسة قوية وشرسة مع فرق قوية، مشيرًا إلى أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات دائمًا يدعم الفرق والمنتخبات في البطولات الخارجية.

وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تحدثت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لدعم أي نادٍ يشارك في بطولة خارجية، ولم نحدد موقف فتح باب القيد مبكرًا لنادي الزمالك قبل البطولة العربية، والفريق الأبيض يعيش في (محنة) والواجب علينا دعمه بقوة في المرحلة القادمة".

 

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وواصل" محنة الزمالك تؤثر على الكرة المصرية بالكامل، والرابطة والاتحاد عليهم دعم أي نادٍ يشارك في البطولات الخارجية، وجمال علام حريص على دعم جميع الفرق، ولا يوجد أي موقف تجاه أي طرف".

وزاد: "تأخر الدوري المصري في الانتهاء، يستلزم اتخاذ موقف لدعم نادي الزمالك، خصوصًا أن القيد والسيستم مرتبط بالفيفا والكاف، وهناك إجراءات بالطبع تسبق فتح القيد، وهاني أبوريدة يتدخل في هذه الأمور لدعم اتحاد الكرة في الاتحادات الخارجية".

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