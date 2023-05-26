تدريب وتأهيل العمالة.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل لقائها مع السفير الألماني|فيديو

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه خلال لقاء السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى القاهرة، تم بحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والبناء على النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة التعاون المثمر بين الجانبين في مجالات الهجرة والمهاجرين، والتدريب من أجل التوظيف.

وقالت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، إننا نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي نعتبره نموذج للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية.

تعزيز التعاون والعمل المشترك

وتابعت وزيرة الهجرة، أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء عن ما تحقق من نجاحات ، بما يشمل التباحث حول آليات تكييف هجرة اليد العاملة مع برنامج (THAMM).