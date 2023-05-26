انتكاسة أخرى.. مكارثي يحذر من مشكلة بسبب الدين الأمريكي

حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي ، اليوم الجمعة، من أن نمو الدين الحكومي الأمريكي سيؤدي إلى زيادة قياسية لفوائد الدين، التي ستدفعها واشنطن خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال ماكارثي لقناة "فوكس نيوز": "إذا أصبح ديننا كبيرا للغاية، وهو كبير للغاية اليوم، وأكبر من اقتصادنا، وإذا وصل إلى 120% من ناتجنا المحلي الإجمالي، فإننا سنضطر خلال السنوات العشر المقبلة لدفع فوائد أكثر مما دفعناه خلال الـ 83 عاما الأخيرة".



ويهدف البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، إلى وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لرفع الولايات المتحدة سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، حسبما أفادت رويترز.

يبدو أن المفاوضين عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق حيث توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية ، مثل سقوف الإنفاق وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية والجيش.

وقال مسئول أمريكي إن البنود تتضمن متطلبات العمل لمتلقي المساعدات الفيدرالية لا تزال تعيق الصفقة، وذلك قد يؤدي إلي فشل الكونجرس في رفع سقف الديون، ما يسفر عن حدوث تعثر في السداد من شأنه أن يهز الأسواق المالية ويدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق، مستمرا في تأثر أسعار الدولار و الذهب في الاسواق.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنهم غير مخولين بالحديث عن المناقشات الداخلية، إن الصفقة قيد النظر وستزيد من تمويل الإنفاق التقديري على العسكريين وقدامى المحاربين مع الاحتفاظ بشكل أساسي بالإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي.