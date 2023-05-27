بعد إصابة الفنانة أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

بعد إصابة الفنان أحمد إبراهيم بالشلل النصفي، فإن أغلبنا لا يمكنه معرفة كيف تحدث الإصابة بالشلل النصفي، ويعرف الشلل النصفي إلى شلل كامل لنصف الجسم، ويشمل ذلك الوجه واليد والرجل في نفس الجهة من الجسم، إذ لا تكون إصابة الدماغ في بعض الأحيان بشكل كامل؛ لذلك يكون الشلل في الجسم جزئيًّا.

مضاعفات تحدث عند الإصابة بالشلل النصفي

ويحدث الشلل النصفي عند حدوث خلل في قسم المخ؛ حيث أن المخ ينقسم إلى قسمين أساسيين هما اليمين واليسار، ويعد كل قسم مسؤول عن نصف الجسم العكسي، أي إن نصف الدماغ الأيسر مسؤول عن نصف الجسم الأيمن والعكس صحيح.

ويظهر الشلل النصفي في القسم الأيسر من الجسم عندما يتضرر النصف الأيمن من الدماغ، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي.

وتتكون قشرة الدماغ من خلايا عصبية تسمى العصبونات (Neurons)، وتخرج من هذه العصبونات امددات طويلة تعمل على إيصال المعلومات لأعصاب أخرى متواجدة في النخاع الشوكي.

مضاعفات تحدث عند الإصابة بالشلل النصفي

وتخرج من النخاع الشوكي حزم عصبية أخرى تصل إلى العضلات، وتعد حركات الجسم الإرادية كالأكل، والكتابة، والمشي من أوامر الخلايا العصبية الموجودة في القسم الحركي في قشرة الدماغ.

ويمكن أن تتوالي بعض المضاعفات عند الإصابة بالشلل النصفي، وتشمل هذه المضاعفات الشلل النصفي ما يلي :

_ صعوبة في التنفس

_ ضمور العضلات

_ تشنج العضلات

_ اضطرابات في الجهاز الهضمي

_ احتباس البول

_ سلس البول