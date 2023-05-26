عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تسيطر على الشعور بالجوع الكاذب ؟.. نصائح فعالة

طرق للسيطرة على الشعور
طرق للسيطرة على الشعور بالجوع

أحيانا نشعر بالجوع الشديد على الرغم من أننا قد أكلنا للتو.. وعلقت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، أنه قد يكون الشعور بالجوع احيانا كاذبا، وأن الجسم لا يحتاج سوى لشرب الماء.

 

طرق للسيطرة على الشعور بالجوع

 

وتابعت زهرة بافلوفا، أنه يمكن مكافحة الشعور الكاذب بالجوع، بالإكثار من شرب الماء، حيث يجب الحفاظ على الفاصل الزمني بين تناول الوجبات الرئيسية فترة تبلغ مما بين 3-5 ساعات، وفقا لما نشر في موقع “روسيا اليوم”.

 

احذر .. تناول المخلل بهذه الطريقة يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

 

واوضحت الطبيبة الروسية زهرة بافلوفا، أن الشعور بالجوع غالبا ما يظهر عند التحول إلى اتباع نظام غذائي صحي، حتى أنه أحيانا يمكن الخلط بينه وبين الشعور بالعطش

 

طرق للسيطرة على الشعور بالجوع

 

وأضافت زهرة بافلوفا،أنه يجب شرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم، بالإضافة إلى تناول الفاكهة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الأنسولين والشعور بالجوع. 

 

لذلك نصحت بافوفا، أنه من الأفضل تناول تفاحة أو موزة مع الزبادي مثلا أو الجبن، ويمكن التغلب على الشعور الكاذب بالجوع بتنظيف الأسنان قبل الساعة التاسعة مساء.

الجوع الماء الشعور الكاذب بالجوع الانسولين الفاكهه الجوع الكاذب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

لهذا السبب.. نجم الزمالك السابق يطالب بـإيقاف أفشة مدى الحياة

عودة شتوية قوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة| عاجل

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

مفاجأة صادمة.. نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده مع النادي

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

موضوعات متعلقة

احذر .. تناول المخلل بهذه الطريقة يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شريحة في المخ.. تقنية جديدة تعالج الشلل وتعيد البصر 

قرينا الفاتحة .. أجمل إطلالات البلوجر سارة بعد تصدرها التريند

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما

جمال شعبان: هكذا يعمل القلب بلا توقف

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

بأكثر من 100 ألف جنيه..سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد الفوشيا

ترشيحاتنا

هل أجلت مصر دفع صفقات القمح ؟.. وزير المالية يوضح الحقيقة

هشام إسماعيل: شخصية فزاع تتحول إلى مسلسل كرتوني موجه للأطفال.. فيديو

بتأكيد وزير المالية.. زيادة هذه السلع بمقدار 10%.. اعرف الحكاية

بطل العالم فى المصارعة عن المكافأة الذهبية: متغيرتش من سنة 90

بوتين: المحتجون في جورجيا على استئناف الرحلات الجوية "أصيبوا بالجنون"

عاصفة شديدة.. الكهرباء تكشف سبب انقطاع التيار عن مدينة أبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة الفنانة أحمد إبراهيم به.. مضاعفات خطيرة تنتج عن الشلل النصفي

لو بيفك منك فى الزيت.. طريقة عمل الجمبري المقلي

بعد هدفه في شباك طلائع الجيش.. سر الاحتفال الهستيري لـ قفشة إيه الحكاية؟

كيف تسيطر على الشعور بالجوع الكاذب ؟.. نصائح فعالة

فيديو

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

فرض رسوم ضريبية جديدة على هذه السلع والخدمات | تفاصيل

خطوبة البلوجر سارة محمد تتصدر الترند

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ