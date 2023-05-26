كيف تسيطر على الشعور بالجوع الكاذب ؟.. نصائح فعالة

أحيانا نشعر بالجوع الشديد على الرغم من أننا قد أكلنا للتو.. وعلقت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، أنه قد يكون الشعور بالجوع احيانا كاذبا، وأن الجسم لا يحتاج سوى لشرب الماء.

طرق للسيطرة على الشعور بالجوع

وتابعت زهرة بافلوفا، أنه يمكن مكافحة الشعور الكاذب بالجوع، بالإكثار من شرب الماء، حيث يجب الحفاظ على الفاصل الزمني بين تناول الوجبات الرئيسية فترة تبلغ مما بين 3-5 ساعات، وفقا لما نشر في موقع “روسيا اليوم”.

واوضحت الطبيبة الروسية زهرة بافلوفا، أن الشعور بالجوع غالبا ما يظهر عند التحول إلى اتباع نظام غذائي صحي، حتى أنه أحيانا يمكن الخلط بينه وبين الشعور بالعطش.

طرق للسيطرة على الشعور بالجوع

وأضافت زهرة بافلوفا،أنه يجب شرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم، بالإضافة إلى تناول الفاكهة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الأنسولين والشعور بالجوع.

لذلك نصحت بافوفا، أنه من الأفضل تناول تفاحة أو موزة مع الزبادي مثلا أو الجبن، ويمكن التغلب على الشعور الكاذب بالجوع بتنظيف الأسنان قبل الساعة التاسعة مساء.