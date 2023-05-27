بفستان مكشوف.. زوجة كريم فهمى تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

شاركت زوجة الفنان كريم فهمى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرامبرفقة زوجها، عبر خاصيه استوري.

وظهرت دانيا البناوي بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية فستان باللون الازرق الفاتح كشف عن خصرها وجمالها،برفقه زوجها كريم فهمي بعطلتهم الصيفيه.

يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل الكتيبة 101 امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخجهودوبطولات رجال القواتالمسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية. التواصلالاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحال