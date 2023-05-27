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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. سر أختفاء منال عفيفي بعد تألقها فى بداية الألفينية

منال عفيفي
منال عفيفي

تحتفل اليوم الفنانة منال عفيفي بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي ظهرن فى فترة التسعنييات ، الا انها أختفت مع بداية 2006 .

التحقت  منال عفيفي في البداية بمعهد ‏الكونسرفتوار ولكنها تركته لتلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت عام 1993 بدرجة امتياز. 

بدأت التمثيل أثناء دراستها بمعهد الفنون المسرحية و‏‎من مسرحياتها: "البهلوان"، "ابن البلد" وقامت ببطولة مسرحية "رد قرضي" ‏عام 1999 وفى التليفزيون قدمت مسلسلات أيام المنيرة‏‎،‎‏ زقاق السنجقدار ، فى الاعمال السينمائية قدمت فيلم عرق البلح ، فيلم الأبواب المغلقة ، فيلم كلام في الممنوع ، فيلم عفريت النهار ، فيلم عفاريت الأسفلت ، فيلم الطيب والشرس والجميلة.

منال عفيفي


 

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تزوجت منال عفيفى من الناقد المسرحي الدكتور أحمد سخسوس وانجبت منه ثم انفصلا وبدأت حياتها في عالم المسرح مع جلال الشرقاوى.

حصلت منال عفيفي  على جائزة أحسن ممثلة عن دور ثان في المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم الأبواب المغلقة.

منال عفيفي

ولعل اشهر  أدورها في فيلم “الواد محروس بتاع الوزيـر” عام 1999 مع الفنان عادل إمام ، وكانت اخر اعمال منال عفيفى فيلم “بنات وسط البلد”عام 2006 ،وشارك فى بطولة الفيلم  هند صبري، منة شلبي، خالد أبو النجا، محمد نجاتي، ماجدة الخطيب والمخرج محمد خان لتعتزل بعدها الفن نهائيا حتي الان.

أوضحت منال عفيفي  أنها كانت على مقربة من البطولة المطلقة، ولكنها فضلت دورها كأم لأن ابنتها كانت لا تزال صغيرة، وقررت ترك التمثيل والفن لأنها تريد أن تربي ابنتها في جو مثالي، وحتى الآن لم تقرر منال العودة للتمثيل مرة أخرى.

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