رئيس أسوان يكشف حقيقة عودة بلحاج من الزمالك

كشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان حقيقة ما تردد حول رغبة الزمالك في عودة أحمد بلحاج لاعب الفريق المعار إلى الزمالك لنادي أسوان مرة أخرى.

وقال الشافعي صالح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خلال 15 يوما من نهاية الدوري، الزمالك له الحق في تفعيل بند شراء اللاعب أحمد بلحاج أو عودته إلى نادي أسوان".

واختتم: "الدوري لم ينتهي حتى الآن، ليتم الحديث عن بلحاج، وبذلك ننتظر نهاية الدوري وسنرى بعدها موقف الزمالك".

وكان أحمد بلحاج قد رحل من أسوان على سبيل الإعارة إلى الزمالك لنهاية الموسم، مع أحقية تفعيل بند الشراء حتى أسبوعين قبل نهاية الموسم الحالي.

و إجمالي عائد الإعارة والبيع يصل إلى 18 مليون جنيه مع نسبة في إعادة البيع مقابل 15%، حال تفعيل بند الشراء من الزمالك.



ويحق لنادي أسوان الحصول على مميزات مالية بناء على المشاركات المحلية والأفريقية للاعب وعدد الأهداف خلال مدة الإعارة.