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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: انطلاق أعمال التصحيح للشهادتين الإبتدائية والإعدادية غدًا

تفقد امتحانات الشهادة
تفقد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية انطلاق أعمال التصحيح للشهادتين الابتدائية والاعدادية غدًا الأحد.

واختتمت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية، دون رصد أي شكوى من الطلاب والطالبات من الأسئلة، حيث أدي الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة الإنجليزية لجنة أولي والمستوى الرفيع لجنة ثانية.

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وأوضح خميس أن أعمال التصحيح لجميع المواد بالشهادتين الابتدائية والإعدادية ستبدأ غدًا الأحد، مؤكدًا الحرص على الدقة في تقدير الدرجات من أجل تحقيق العدالة بين الطلاب.

وتابع "محمد" التجهيزات لانطلاق أعمال التصحيح لجميع المواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمرور على كنترول الإعدادية والابتدائية ومراكز التصحيح.

كما تفقد الشيخ خميس محمد الامتحانات في بعض المعاهد منها معهد فتيات سموحة ومعهد بنين الإسكندرية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية مؤكدا على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملأه الهدوء و الاستقرار والطمأنينة.

في سياق متصل، تفقد علاء الدين العريان الوكيل الثقافي للمنطقة يرافقه عبد الحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية لجان معهد فتيات الفتح المبين والقراءات التابع لإدارة وسط التعليمية للاطمئنان على تجهيزات لجان الشهادة الثانوية الأزهرية التي تنطلق في بداية شهر يونيو.

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