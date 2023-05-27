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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة يؤكد دور صندوق التدريب في تأهيل الشباب للمهن المطلوبة

صدى البلد

عقد مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب التأهيل ، اجتماعا بديوان عام وزارة القوي العاملة ، برئاسة  حسن شحاتة وزير القوى العاملة لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات  الدولة المصرية، مؤكداً أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة".

كما أكد دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير  عمالة مدربة وماهرة لها ، موضحاً التعاون الحالي مع وزارات التربية والتعليم ، والاتصالات، والتجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وشركة " ابدأ"، وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهني في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إلي أن الصندوق مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بالاستمرار في  تكثيف اجتماعات الصندوق لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.

أعلنت وزارة القوى العاملة أن الصندوق انفق 159 مليوناً و 395 ألف جنيه منذ تأسيسه عام 2003 على منظومة التدريب والتأهيل ، مؤكده استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب و-تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وكان المجلس قد ناقش المعروضة عليه وعلى رأسها الأوضاع المالية للصندوق والمشكلات التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها .

 حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق : عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام ، وإسماعيل فهمى ، ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة ،ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، ومحمد محمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهشام المهيري ، ومحمد حنفى عبد المنعم عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأحمد فاروق الدسوقى ممثل وزارة قطاع الأعمال العام .

 

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