أغرب مدينة بأوروبا.. سكانها لا يدفعون الضرائب ويتاجرون في المخدرات بحرية

تعيش مدينة في أوروبا حالة من الفوضى لن تجدها في أي مكان آخر، حيث لا توجد قوانين ولا حتى يدفع السكان الضرائب ويمكنهم شراء المخدرات دون أي رادع.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” تعتبر مدينة فريتاون كريستيانيا هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في كوبنهاغن ، الدنمارك ، وهي موطن لحوالي 900 شخص لديهم علمهم وعملتهم ونشيدهم الخاص.

اغرب مدينة بأوروبا

وأوضحت الصحيفة أن قصة هذه المدينة بدأت حين تم بناؤها كثكنات عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية ولكن تم التخلي عنها في أواخر الستينيات.

و في أوائل السبعينيات ، قفز واضعو اليد والمشردون على السياج لجعله موطنًا لهم، وبعدهم جاء الهيبيون والفوضويون.

اغرب مدينة بأوروبا

وقال أحد سكان هذه المنطقة، أن هدف مدينة كريستيانيا هو إنشاء مجتمع يتمتع بالحكم الذاتي حيث يتحمل كل فرد نفسه المسؤولية عن رفاهية المجتمع بأكمله.

وأضاف "مجتمعنا هو أن يكون مكتفيًا ذاتيًا اقتصاديًا ، وعلى هذا النحو ، فإن طموحنا هو ترسيخ في اقتناعنا بأنه يمكن تجنب العوز النفسي والجسدي ".

اغرب مدينة بأوروبا

وأفادت الصحيفة ان هناك شارع يدعى شارع بوشير في كريستيانيا هو المكان الذي يُباع فيه الحشيش - غير القانوني في الدنمارك - ويشترى علانية، حيث تم نصب لافتات حوله تحظر التصوير ، وسيتم تذكير أي زائر لا يلتزم بالاقتراح بالقاعدة بسرعة.