انتشار عدوى مميتة تدمر الدماغ بالولايات المتحدة.. ما القصة؟

تنتشر عدوى مميتة تستهدف الدماغ البشري في الولايات المتحدة نتيجة لتغير المناخ.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يسبب الميكروب Naegleria fowleri amoeba عدوى دماغية نادرة تسمى التهاب السحايا الأميبي الأولي (PAM) ، وهو موجود الآن في مناطق جديدة من الولايات المتحدة.

انتشار عدوى مميتة تدمر الدماغ بالولايات المتحدة

وكان الفيروس قاصرًا في السابق على الولايات الجنوبية وأمريكا الوسطى ، لكن العلماء يقولون إن تغير المناخ يمكّن الفيروس القاتل من شق طريقه شمالًا.

أثار وجود الكائنات الحية الدقيقة في الولايات الشمالية قلق الخبراء، الذين يخشون أنها تشكل خطرًا كبيرًا على المناطق التي لم يتم توثيق حزب الأصالة والمعاصرة بعد.

وأوضحت الصحيفة معدل بقاء PAM أقل من واحد في المائة وندرة المرض تعني أنه قد يكون من الصعب تشخيصه.

وأفادت الصحيفة أن تشمل الأعراض تشمل تغيرات في حاسة التذوق والشم ، والصداع ، والحمى ، والغثيان ، والقيء ، وآلام الظهر ، وتيبس الرقبة.

انتشار عدوى مميتة تدمر الدماغ بالولايات المتحدة

كما يتطور المرض بسرعة ، وعادة ما تحدث الوفاة في غضون أسبوع من ظهور الأعراض.

فيما اكتشف العلماء في جامعة ماونت يونيون وجامعة كانساس أن الميكروب يشق طريقه شمالًا، حيث يحث الباحثون الأفراد ومقدمي الرعاية الصحية في المناخات الشمالية على توخي الحذر.

تركز دراسة الحالة ، التي نُشرت في مجلة أوهايو للصحة العامة ، على مثال واحد حيث قامت ممرضات الصحة العامة بدمج بيانات الصحة البيئية في تحقيقاتهم ، من أجل مكافحة N fowleri.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، توجد Naegleria fowleri بشكل شائع في بحيرات وأنهار المياه العذبة ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن العثور عليها في مياه الصنبور أيضًا.

لطالما ظل الميكروب يطارد جنوب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى ، مما أسفر عن مقتل الأرواح وإحداث حالة من الذعر.

ومع ذلك ، تشير الزيادة الأخيرة في الحالات في الولايات الشمالية إلى أن هذه الأميبا الخطيرة قد تستفيد من تغير المناخ لتوسيع نطاق انتشارها المميت.