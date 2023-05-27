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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذيرات دولية من انتشار الحصبة بالعالم| تعرف على الأعراض

تحذيرات من اتشار
تحذيرات من اتشار الحصبة بالعالم

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً عاجلاً إلى السائحين البريطانيين، بعد الإبلاغ عن ارتفاع مفاجئ في معدلات الإصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يأتي التحذير بعد أن أكدت 17 دولة - معظمها في أوروبا - ارتفاع حالات الإصابة بالمرض الحصبة.

بينما تسافر العائلات في عطلة نهاية هذا الأسبوع لقضاء عطلة نهاية الفصل الدراسي قبل آخر فترة من العام الدراسي ، حثت منظمة الصحة العالمية الجميع على توخي اليقظة.

على الرغم من الإعراب عن القلق رسميًا لأول مرة في أبريل ، فقد لوحظ أنه تم الإبلاغ عن ارتفاع في الحالات في روسيا وتركيا والنمسا وصربيا وحتى المملكة المتحدة. 

تحذيرات من اتشار الحصبة بالعالم

 وفقًا للهيئة الصحة البريطانية، تشمل أعراض الحصبة ارتفاع درجة الحرارة ، وسيلان الأنف أو انسداده ، والعطس ، والسعال ، واحمرار / قرحة أو عيون دامعة ، وبقع بيضاء في الفم يتبعها طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم بعد بضعة أيام.

قال الدكتور خوسيه هاجان ، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للأمراض والتحصينات التي يمكن الوقاية منها باللقاحات:

ونبه خوسيه   "يجب على جميع البلدان ، بما في ذلك تلك التي تم التحقق من أنها قد قضت على انتقال الحصبة المستوطنة ، أن تكون يقظة لاحتمال استيراد وانتشار هذا المرض شديد العدوى. 

وأضاف "بمجرد تأكيد تفشي المرض ، توصي منظمة الصحة العالمية بسلسلة من الأنشطة للاستجابة السريعة، بما في ذلك التحقيق في الحالة ؛ تحديد وتطعيم المخالطين المعرضين للإصابة وغيرهم ؛ مكافحة العدوى في أماكن الرعاية الصحية ؛ والتواصل مع المجتمع المتأثر أو المجموعات السكانية لزيادة الوعي ومعالجة المخاوف العامة ".

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