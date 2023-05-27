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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب لافروف يتهم واشنطن بتأجيج نار حرب أوكرانيا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

اتهم مسئول روسي، أمريكا، بالعمل على تسخين نار الحرب، وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا، أو ما تسميه روسيا “العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، وفق ما ذكرت صحف روسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم السبت، صراحة: “إن الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا قدر الإمكان وجعله أكثر دموية”.

وذكر جالوزين، الذي يعد نائبًا لوزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف: "اتضح خلال الأشهر الأخيرة أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سعوا بشكل ملحوظ إلى زيادة تشكيلة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الدبابات الثقيلة والمدفعية وصواريخ (كروز) بعيدة المدى".

وتابع: "المحادثات جارية لتزويد كييف بطائرات إف-16 المقاتلة".

واستطرد: "تقول رغبة واشنطن ولندن، إنهما يريدان تصعيد الصراع وإطالة مدته وحتى جعله أكثر دموية".

وأشار جالوزين إلى أن الدول الغربية تحث أوكرانيا على البدء في شن هجوم مضاد.

وأوضح أن "حقيقة أن الغرب يدفع أوكرانيا بنشاط لشن هذا الهجوم المضاد على الرغم من جميع مخاطر عواقبه الكارثية للبلد وسكانها، تثبت مرة أخرى أن الرئيس الأوكراني نفسه غير مكترث على الإطلاق بمصير الشعب بالإصرار على مواصلة الصراع مع روسيا حتى آخر أوكراني".

 

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