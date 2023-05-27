سقوط أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين والوحدة المحلية تعلن حالة الطوارئ

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، تقلبات في حالة الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال ، وأعلنت الوحدة المحلية، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.

قال على عبد المقصود، نائب رئيس، مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 10 دقيقة، ولم تسفر هذه الأمطار عن تجمعات للمياه على الطرق، أو حدوث سيول حتى الآن.

وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث سيول خلال الساعات المقبلة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وجرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة أي طوارئ، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد أن جميع الطرق التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها، وجرى تأمين السائحين الذين استقبلت المدينة اليوم على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المدينة استقبلت اليوم 750 سائح من مختلف جنسيات العالم.

امطار سانت كاترين

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