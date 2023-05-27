نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا خيريًّا للملابس بكلية اللغة العربية بالقاهرة

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، المعرض الخيري للملابس الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر في إطار نشاطها الكبير الذي تحرص عليه جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في مقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وفي بداية الافتتاح، رحب الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، بالضيوف من لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة مصر الخير، وشكرهم على حسن تعاونهم ورعايتهم للطلاب المستحقين.

من جانبه ، أكد الدكتور محمود صديق على حرص جامعة الأزهر على تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع الطلاب المستحقين في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، برعاية الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.