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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

التنمية المحلية: دورة تدريبية عن مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

يعقد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة  دورة تدريبية عن مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري ، ويستفيد منها 28 متدرباً  خلال الاسبوع الحاليوأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  علي أهمية  مثل هذة الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات وذلك لرفع مهارات وزيادة وعى العاملين بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسى المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وستتناول الدورة التدريبية كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة و الخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق،و أسس إعداد و تجهيز  العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الانظمة الكهروميكانيكية و التركيبات الفنية ، والأسس والمعايير العامة لتصميم و استلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، و اعتبارات تصميم و استلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين ،وأنواع الطرق و الرصف وفقاً للكود المصري، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمباني العامة، والنهو الخارجي للمباني.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه ايماناً بدور الإعلام في النهوض بالمجتمع ورفع الوعى  لدى الجمهور المصري بالأزمات الراهنة ، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع الحالي دورة جديدة عن أسس التعامل مع وسائل الأعلام وفن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال وطرق التأثير على الجمهور والتفاعل معه  ، ويستفيد منها 28 متدرباً ، لافتاً الى أن الدورة تهدف بناء الشخصية الجاذبة لوسائل الإعلام والصورة الذهنية المميزة لدى المتلقي، وتسهم بإكتساب العاملين بالمحليات فن اتيكيت الحوار الإعلامي والمهارات الابداعية في التحضير للمؤتمرات الجماهيرية بما فيها الاستعداد النفسي والمعلوماتي، حيث سيتم خلالها تطبيق منهجيات وتمارين مختلفة لتعزيز المهارات العملية بما فيها مهارات الارتجال و صفات المتحدث الإعلامي المحترف.

وقال اللواء هشام آمنة أن المحتوى التدريبي للدورة  يشمل التعريف بمهارات فن الإلقاء والعرض ، وأساسيات التحدث والتواصل الفعال ، ومهارات العرض كإعلامى ومتحدث رسمى و بناء الشخصية الكاريزمية ،و أساسيات الإلقاء بثقة والإلقاء الفعال والإعداد الجيد للخطابات وفن التعامل مع وسائل الإعلام،وأساليب الصوت واستخدام لغة الجسد في الإلقاء الفعال، والإقناع ومهارات التأثير في الجمهور، ، ومفاهيم وعناصر وأهداف العملية الاتصالية، و مهارات التعامل والتواصل مع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لصالح المؤسسة والتأثير على الجمهور، وكيفية استخدام الاتصال الفعال لصالح المنظمات الحكومية  ، فضلاً عن مهارات اكتساب شخصية الكاريزما واستخدام المؤثرات وأدوات العرض بفاعلية للتأثير على الجمهور مشيراً الى أن الدروة تتضمن ورش عمل تطبيقية عن كيفية فهم الجمهور والاتصال غير اللفظي. 

وينظم مركز سقارة دورة تدريبية وهى تنمية مهارات القيادات في مجال التخطيط للتنمية المستدامة (التخطيط المحلي  المتكامل) والتي يقوم بتنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء مشيراً الى جهود الوزارة المتزايدة في دعم بناء إدارة محلية حديثة وفعالة يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن، وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

مركز التنمية المحلية التنمية المحلية دورة تدريبية هشام امنة

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