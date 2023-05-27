تحلق لمسافات طويلة.. أكبر طائرة في العالم تحمل 853 راكبا .. شاهد

رصدت فضائية العربية تقرير عن أكبر طائرة في العالم، سطع نجمها في السماء، وهي عبارة عن عملاق تزن ٥٦٠ طنا تحلق في السماء.

فخر صناعة الطيران الأوروبية هي " إيرباص A390"، تتكون الطائرة من طابقين وتحتوي علي درجة سفر أولى بالعالم، بها غرف خمس نجوم ووسائل راحة لا تجدها إلا في أغلى الفنادق.

تستطيع العملاقة نقل ما يعادل عدد سكان قرية صغيرة دفعة واحدة لمسافات طويلة دون التوقف للتزود بالوقود.

شهد العالم إول ظهور لهذه الطائرة، عندما أعلنت شركة إيرباص عن هذا العملاق بتكلفة إنتاج بلغت ١١ مليار دولار، لإنتاج أول دفعة منها.

سعت إيرباص بإنتاج هذا الوحش، لتحدي هيمنة طائرة بوينغ ٧٤٧ الأميركية في سوق الرحلات الطويلة.

سلمت أول نوع من الطائرات الكبري إلى الخطوط الجوية السنغافورية في ١٥ من أكتوبر عام ٢٠٠٧، وفي ذلك الوقت بلغ إنتاج الطائرة ذروتها بحدود ٣٠ طائرة سنويا.

خطوط طيران الإمارات هي أكبر مشغل للعملاق

تعد خطوط طيران الإمارات، أكبر مشغل للطائرة بـ ١١٥ منها في الخدمة، يصل سعر الطائرة " A380" إلى ٤٠٠ مليون دولار، وهي كبيرة جدا بحيث يمكنها حمل ٨٥٣ راكبا كحد أقصى، ورغم هذا الحجم الكبير تستطيع الطائرة التحليق بسلاسة وسهولة بالاعتماد على محركاتها الأربعة النفاثة من شركة رولز رويس التي تزيد قوتها بمقدار ٣٠% عن محركات بوينغ ٧٤٧.