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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد نجاح تحليق أكبر طائرة في العالم .. تفاصيل

اكبر طائرة
اكبر طائرة

حلقت أكبر طائرة في العالم، يبلغ طول المسافة بين طرفي جناحيها 383 قدماً، في سماء صحراء «موهافي» بكاليفورنيا لإكمال رحلة تجريبية مدتها ست ساعات، لتحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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وأجرت الطائرة الحاملة «ستراتولونش روك»، أو «روك»، رحلتها التجريبية الثانية صباح الجمعة، فيما يعرف بـ«اختبار فصل المركبة TA-0».

ويذكر أن الطائرة الحاملة «The Talon-A»، أو «TA-O» هي طائرة اختبار قابلة لإعادة الاستخدام بطول 28 قدماً يمكنها نقل حمولات بسرعة تتخطى خمسة أضعاف سرعة الصوت.

وتعد الرحلة خطوة مهمة لتقدم الشركة نحو «اختبار الفصل»، وهي أول رحلة تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز «TA-1» تجري في النصف الأول من عام 2023.

شملت الأهداف الرئيسية لرحلة الجمعة الماضية - الإقلاع التاسع للمركبة - الطيران خارج منطقة «موهافي» المحلية لأول مرة، وتقييم بيئة فصل المركبة.

إلى ذلك، قال زاكاري كريفور، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة «ستراتولونش»، في بيان: «يواصل فريقنا الرائع إحراز تقدم في الجدول الزمني للاختبار، ومن خلال عملهم الشاق نقترب أكثر من أي وقت مضى من الفصل الآمن وإجراء أول اختبارات طيران تفوق سرعة الصوت لدينا».

تعتبر الطائرة «Talon-A» واحدة من سلسلة مركبات «تالون» التي تعمل بالصواريخ التي طورتها «ستراتولونش» والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 6 «ماخ»، أي ستة أضعاف سرعة الصوت.

من المقرر أن تقوم الطائرة «روك» الآن بإجراء تجربة إسقاط فوق المحيط الهادي، وفي حالة نجاحها، ستعمل الشركة على إجراء أول اختبار إطلاق للمركبة.

طائرة العالم

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