هل أضر برنامج «حيلهم بينهم» الفنان عمرو رمزي.. فيديو

أكد الفنان عمرو رمزي، أن سبب قبوله المشاركة في مسرحية «طيب وأمير» رغبة الطقم بالكامل أن أكون متواجد معهم، مضيفًا «كلهم بيتكاتروا عليا علشان اشتغل».

وقال عمرو رمزي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن المخرج محمد جبر، يعمل بصورة هادئة مع التيم، وفي نهاية العمل يكون صورة تليق بالمتواجدين فيه، ويجب الجمهور.

وتابع: حلاوة المسرح تتمثل في تبديل المشاهد، عكس الأعمال السينمائية التي من الصعب تغير أي مشهد فيها حال عرضها للجمهور.

فن التقليد

وأوضح رمزي، أن فن التقليد له مكانة خاصة، ولكن مسرحية «طيب وأمير» استكمال للأعمال السابقة، وليس نحت للعمل بصورة كاملة.

وعن عمل حيلهم بينهم، أشار رمزي إلى أن هذا العمل لم يضره في شيء، بل كان سببا في شهرته ونجاحه، وكل فنان له شخصية معلقة مع الجمهور، كما أن تأثير السوشيال ميديا لها دور إيجابي.

وأكمل: بعد الانتهاء من عمل حيلهم بينهم، قدم له 34 عمل مقالب ولكن لم يرتقوا لعمل حيلهم بينهم، وتم رفض هذه الأعمال.



https://www.youtube.com/watch?v=JGYTBTNc7MQ